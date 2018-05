Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Josephine Obel er speciallæge i gynækologi og obstetrik og vendte for et par uger siden hjem fra Yemen, hvor hun som udsendt for Læger uden Grænser arbejdede på et hospital i tre måneder. I byen Taiz arbejdede hun på et hospital, som havde en børneafdeling, en traumeafdeling og en gynækologisk afdeling, som var den største. […]