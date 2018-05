Michael Dupont går på fagpolitisk pension

Under store klapsalver og et tak for et »nærmest perfekt samarbejde« fra Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing, gik Michael Dupont på fagpolitisk pension 25. april under Lægemødet i Kolding.

Det var ikke muligt for ham at genopstille efter seks år i Lægeforeningens bestyrelse, og det har Michael Dupont det egentlig fint med.

»Jeg har altid betragtet seks års-reglen som en gave. Man kan optimere sin tid, og der er ikke nogen, som bliver hængende for længe. Om jeg var blevet, ved jeg ikke – det er svært at svare på, når man kender sin udløbsdato. Men reglen gør, at man er tvunget til at holde sin kontakt til faget, da man ikke kan blive professionel politiker, som f.eks. sygeplejerskerne kan,« siger Michael Dupont.

En hæderlig andenplads

Da Michael Dupont stoppede som PLO-formand i 2009 – efter også her at være faldet for seks års reglen – var planen ellers at vende tilbage til en tilværelse som fuldtids læge i Birkerød. Formands-kasketten var dog endnu ikke lagt på hylden, da Michael Dupont annoncerede, at han havde besluttet at stille op til kommunalvalget i Rudersdal Kommune som kandidat for Det Radikale Venstre. Godt nok som nummer 11 på listen.

»De spurgte, om jeg ikke bare ville stå på listen. Og når jeg bliver spurgt, så bliver jeg jo smigret. Det har været et tema i mange år,« siger Michael Dupont med et grin.

Jeg har altid betragtet seks års-reglen som en gave. Man kan optimere sin tid, og der er ikke nogen, der bliver hængende for længe.

Det endte med 222 stemmer og en hæderlig andenplads. Men da partiet gik fra to til ét mandat, blev det ikke til en plads i byrådet. Det gjorde det til gengæld tre år senere. Byrådsmedlemmet fra Det Radikale Venstre døde efter længere tids sygdom, og Michael Dupont blev derfor ringet op af partiet.

»Og så var jeg sådan set byrådsmedlem,« siger Michael Dupont, der dog på det tidspunkt havde kastet sig over arbejdet som menigt medlem af Lægeforeningens bestyrelse. Et arbejde, som senere førte til, at han blev udnævnt til både næstformand og udvalgsformand i Lægemiddel- og Medikoudvalget.

»Lægeforeningens arbejde stod mit hjerte nærmest. Jeg kontaktede derfor borgmesteren fra en stormomsust båd i Grønland og fik lov at slippe. Men havde jeg ikke siddet i Lægeforeningen, var jeg gået ind i byrådet. Så måtte jeg lige se, hvad det var for noget,« siger Michael Dupont.

Meget at se til

Adspurgt hvorfor han gennem karrieren har helliget sig så meget fagpolitisk arbejde, svarer Michael Dupont, at han ganske enkelt har svært ved at lade være.

»Jeg er et meget engageret menneske. Den lægepraksis vi sidder i er også mit barndomshjem. Mine forældre var selv praktiserende læger, og sammen med min kompagniskabs partner, Jytte Rothmann Johansen, købte jeg mine forældres praksis og fik nogle andre praktiserende læger med. De drømme jeg havde i forhold til min klinik, havde jeg også på mit fags vegne – dét at udvikle noget i fællesskab,« siger Michael Dupont.

Der har været nok at udvikle og tage stilling til for Michael Dupont gennem årene som repræsentant for de praktiserende læger.

»Vi sad med papirjournaler her i klinikken for 30 år siden. Det var meget reaktivt: Borgerne kom med et problem, og så prøvede vi som læger at løse det. Hele struktureringen af praksis er blevet lavet om, og det har gennem årene ført en række udfordringer og problemstillinger med sig. Men det har været enormt spændende at være en del af,« siger Michael Dupont.

Han peger på arbejdet med at dokumentere for omverdenen, at der leveres en god ydelse i almen praksis, som noget af det vigtigste udvalgsarbejde, han har været involveret i.

Blå bog: Michael Dupont, 65 år Professionelt: 1989 – Praktiserende læge i Birkerød 1995 Speciallæge i almen medicin 1997-1999 Medlem af bestyrelsen for PLO i Frederiksborg Amt 1999-2000 Underviser på Københavns Universitet, Sundhedspsykologi 1999-2001 Formand for de praktiserende læger i Frederiksborg Amt 2001-2003 Medlem af bestyrelsen for PLO 2003-2009 Formand for PLO 2012-2015 Medlem af Lægeforeningens bestyrelse 2015-2018 Næstformand i Lægeforeningen Personligt: Michael Dupont er gift med Mette Glindorf, der er klinisk oversygeplejerske på Steno Diabetes Center i Hovedstaden. Sammen har de sønnerne Anders og Jacob. Anders er praktiserende læge i Ballerup og Jacob er læge på en psykiatrisk afdeling.

»Kvalitetssikring og dokumentation. Åbnede vi ikke dørene for omverdenen, havde det ikke været muligt at udvikle vores økonomi. Der har det ikke altid været let at repræsentere de praktiserende læger. Det er lidt som at være hyrde for en flok katte, som løber i hver deres retning, fordi at kvalitetssikring og dokumentation skiller vandene,« siger Michael Dupont og fortsætter:

»Som praktiserende læger er vi jo herre i eget hus. Der er ikke nogen, som skal komme og fortælle os, hvordan vi driver vores egen praksis. Og det har en styrke,« siger han.

Ingen gemmeleg

Overenskomsten og de ydre rammer er alle praktiserende læger underlagt, og når man udgør så forholdsvis lille en gruppe i sundhedsvæsenet, er det nødvendigt at råbe op, mener Michael Dupont.

»Vi kan ikke bare kan gemme os. Gør vi ikke løbende opmærksom på alt det fantastiske, vi som praktiserende læger kan tilbyde, så bliver vi kørt over i det store system,« lyder det.

Michael Dupont har været meget engageret i udviklingen af diabetesydelsen og hele arbejdet med datafangst, som skulle gøre det muligt at overskue patientgrupperne i de enkelte praksis. Databasen blev senere erklæret ulovlig, da der ikke var juridisk grundlag for at samle patient-oplysningerne i en central database.

»Vi skal selvfølgelig ikke lave noget, som er ulovligt. Og juraen var ikke tilstrækkelig dengang. Men jeg ærgrer mig meget over, at Datafangst faldt til jorden. Der var så mange gode ting i det,« siger Michael Dupont og fortsætter:

»Det gav et overblik over patienterne i vores lægepraksis. Det betød, at jeg som læge lynhurtigt kunne se, om f.eks. de dårligste sukkersygepatienter – dem der ikke havde været til fodteurapeut – fik deres statiner osv. Heldigvis er der nu et nyt system på trapperne, men vi tabte fem år på gulvet,« siger Michael Dupont.

Mod nye tider

Nok om fortiden. Nu skal tiden bruges på noget andet. I aften skal Michael Dupont til Niels Hausgaard koncert med konen, og tennis-doublen i Birkerød Tennisklub har han nu fået tid til at spille to gange om ugen. Selv tjansen som debattør i Dagens Medicin er lagt på hylden.

»Som fagpolitiker bruger man ofte al sin fritid på det, og sidder tit oppe om aftenen. Man ser måske lige TV-avisen, men så går man op til computeren. Det bliver en livsstil. Jeg har heldigvis en kone, som også arbejder meget, og det har været sjovt. Det er slet ikke det.«

Men tror du ærlig talt, du kan holde dig væk fra det fagpolitiske?

»Nu må vi se. Som Henrik Dibbern (tidl. PLO-formand red.) sagde, da han stoppede. Det er jo ikke til at sige, om man får abstinenser, før man stopper med at tage stoffet.«