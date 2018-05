Praksislæge satte sig selv fri

Tidligere praktiserende læge Kirsten Holm Nielsen valgte som 60-årig at sælge sin praksis og springe ud som kunstner på fuld tid. Hun mener, at det har gjort hende til et mere frit og ubekymret menneske.

Som 60-årig tog Kirsten Holm Nielsen en stor beslutning i sit liv. Efter 15 år som sygehuslæge og 15 år som praktiserende læge valgte hun at sælge sin praksis i Aarhus og forfølge en drøm om at blive kunstner på fuld tid.

Syv år senere er hun lykkelig for, at hun har skiftet det tunge medicinske leksikon ud med det bløde og formelige ler.

»Kunsten gør, at jeg føler mig mere som et helt menneske. Jeg ville føle mig amputeret, hvis jeg ikke havde kunsten, fordi den giver mig en følelse af frihed, som jeg ikke har oplevet andre steder,« siger 67-årige Kirsten Holm Nielsen.

Kunsten har altid været en del af Kirsten Holm Nielsens liv. Allerede som barn legede hun med ler og tegnede. Da hun blev ældre, stod hun over for valget mellem Kunstakademiet og medicinstudiet. Et svært valg, der endte med at blive præget af praktiske grunde mere end af mod.

»Jeg valgte universitetet, fordi det var det sikre. Det lå i tiden dengang i 1970’erne at få en ordentlig uddannelse og kunne klare sig selv. Det var meget vigtigt for mig, at jeg kunne forsørge mig selv, så jeg var egentlig ikke så meget i tvivl om, at jeg skulle læse medicin,« siger hun.

Men hun slap aldrig kunsten. Ved siden af studiet og senere jobbet som praktiserende læge blev hun ved med at kreere skulpturer og glasere ler i sin fritid. Gennem hele sin karriere havde hun en idé om, at hvis hun blev arbejdsløs, så ville hun tage chancen og udleve drømmen om at være kunstner på fuld tid.

Presset i almen praksis var medvirkende til, at jeg valgte kunsten

Livet til revision

Men der kom aldrig et oplagt tidspunkt, hvor hun var mellem jobs eller blev arbejdsløs, og pludselig var tiden ved at løbe fra hende. Derfor besluttede hun sig for at tage sit arbejdsliv til revision, da hun nærmede sig de 60 år.

»Der var ligesom et skæringspunkt, hvor jeg skulle finde ud af, om jeg ville fortsætte i almen praksis, eller om jeg skulle noget helt andet. Og der traf jeg en beslutning om, at nu måtte det være, hvis jeg nogensinde skulle investere min fulde tid i kunsten,« siger hun.

Da Kirsten Holm Nielsen først havde taget beslutningen, faldt tingene hurtigt i hak. Efter 30 år turde hun tage det skridt, hun som ung ikke havde turdet tage, og begyndte på Kunstakademiet i Aarhus. Kort efter solgte hun sin praksis og lagde afstand til hele den medicinske verden.

I dag er hun glad for, at hun turde tage skridtet og springe ud som kunstner på fuld tid. På samme tid har hun ikke fortrudt, at hun blev læge. »Det har være en befrielse at tage skridtet, fordi jeg ikke længere har det samme ansvar, som jeg havde før, for andre menneskers liv og død. Jeg har helt klart haft nogle spændende år som praktiserende læge, og jeg mener, at man har en forpligtigelse til at bruge de evner, man har, og det gjorde jeg som læge. Men jeg er også glad for, at jeg stoppede der, hvor jeg gjorde,« siger hun.

For Kirsten Holm Nielsen spillede økonomien også en stor rolle i valget, hvorfor hun ikke tog skridtet tidligere i sit liv.

»Det er klart, at det er økonomisk ustabilt at være kunstner, og man skal have en god økonomi, før man springer ud i det, ellers kan det være lidt risikabelt,« siger hun.

Nu arbejder hun på fuld tid i et kunstværksted i Aarhus, hvor hun arbejder sammen med fem andre keramikere. Hjemme i det private i Lystrup har hun også sit eget værksted i en tilbygning til huset. Her er der malingpletter i vasken og indtørret ler på den del af bordpladen, som ikke er dækket af avispapir og redskaber. På en stol placeret foran et stort vinduesparti har Kirsten Holm Nielsen sin faste plads, hvor hun har udsigt ud over vandet.

Uholdbart arbejdspres

»Min mand ved, at når TV-avisen er slut, så smutter jeg ud i værkstedet, hvor jeg kan bruge flere timer om aftenen. Der er en fantastisk udsigt ud over vandet og naturen, og det gør, at jeg for alvor kan fordybe mig og glemme alt andet omkring mig. Der hersker en ro ude i mit værksted, hvor tiden står stille,« siger hun.

Det var ikke kun alderen og økonomien, der gjorde, at Kirsten Holm Nielsen søgte andre veje. En anden årsag var også den stigende belastning, hun kunne mærke i sin hverdag som praktiserende læge.

»Det pres, der efterhånden er kommet i almen praksis, var selvfølgelig også medvirkende til, at jeg valgte kunsten. Det at være praktiserende læge er blevet et meget stressende fag, hvor der både er pres fra patienterne og pres fra systemet – og så sidder man der midt imellem som praktiserende læge og bliver klemt,« siger hun.

Jeg bruger min viden på det lægefaglige område helt ubevidst i min kunst

Det var især de mange bekymringer, om hun nu havde gjort det godt nok, og det psykiske pres, der fyldte for Kirsten Holm Nielsen. Til sidst var det ikke længere sjovt at stå op om morgenen og gå på arbejde, men mere en pligt.

»Jeg bruger min viden på det lægefaglige område helt ubevidst i min kunst. Nogle gange kommer det mere til udtryk end andre, f.eks. i en af mine første serier, hvor mine skulpturer er en refleksion over vores indre organer,« siger hun.

På trods af de store kontraster mellem den kunstneriske og den lægelige verden er begge verdener til stede hos Kirsten, når hun sidder ude i sit værksted og får en klump ler til at blive til kunst.

»Hvis du møder ind på arbejde om morgenen og ser dit skema igennem, og bare glæder dig til, at den sidste patient går ud ad døren, så skal man overveje, om man fungerer godt nok som læge. Der var der, jeg var endt, og det var ikke holdbart,« siger hun.

To verdener, der krydser

Ifølge Kirsten Holm Nielsen står kunsten og lægefaget i skarp kontrast til hinanden, men hos hende eksisterer både den kreative og den teoretiske tilgang i god harmoni med hinanden.

»På mange måder er det to vidt forskellige verdener med vidt forskellige sprog og måder at tænke på. I lægefaget skal du tænke fuldstændig objektivt, og det er meget resultatorienteret. I kunsten er det derimod det subjektive, dine følelser, og processen, der er i fokus,« siger hun.

Men det hele er ikke kun sort eller hvidt – på nogle områder kan hun stadig bruge de samme værktøjer i kunsten, som hun har brugt som praktiserende læge.

»Der er også en stor del kreativ tænkning i lægefaget – når en patient kommer ind med en række symptomer, og du skal finde en diagnose. Det kræver også nogle gange, at man tænker i andre og mere kreative baner,« siger hun.

Ud over de kreative tankemønstre bruger hun også sin viden om anatomien i sin kunst. Hun har bl.a. lavet en hel serie med skulpturer, der forestiller flere af de indre organer.