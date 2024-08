Danmark og det danske sundhedsvæsen har især de seneste ti år været gode til at sætte ind over for livmoderhalskræft. Med 3 tilfælde per 100.000 kvinder under 30 år i perioden 2020-2022 er forekomsten af livmoderhalskræft nu på så lavt et niveau, at det er under verdenssundhedsorganisationen WHO’s grænse for udryddelse af sygdom. Den grænse ligger på 4 tilfælde per 100.000. Det viser resultaterne af en undersøgelse, som professor emerita Elsebeth Lynge har stået i spidsen for. »Indsatsen mod livmoderhalskræft...