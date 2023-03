Tidligere bar Mia Bjørn Hansen stillingen som oversygeplejerske på Afdeling for Kræftbehandling. Nu indtager hun rollen som chefsygeplejerske på Herlev og Gentofte Hospitals nye afdeling for karriererådgivning, kompetenceudvikling og uddannelsesindsatser for medarbejdere, hvor hun også skal samle og revitalisere den interne vikarformidling.

Det skriver Herlev og Gentofte Hospital i et LinkedIn-opslag.

Tanken bag den nye afdeling er, at det skal skabe de bedst mulige rammer for, at Herlev og Gentofte Hospital kan være en arbejdsplads, hvor folk bliver, og hvor medarbejderne kan udvikle sig og prøve kræfter med nye områder.

Mia Bjørn Hansen sætter ord på den nye afdeling:

»Det er ingen hemmelighed, at vi både her på hospitalet og i resten af sundhedsvæsenet mangler gode kolleger. Mulighederne er mange på det danske arbejdsmarked, og man kan efterhånden vælge ‘frit på alle hylder’ i sundhedsvæsenet. På Herlev og Gentofte Hospital ved vi, at vi kan opfylde de fleste faglige drømme for den enkelte, men vi vil gerne gøre drømmene mere tilgængelige, så alle medarbejdere kan se deres karriereliv for sig,« siger hun og fortsætter:

»Derfor går vi forrest og skaber en afdeling, som skal rumme og mobilisere medarbejdernes karriereønsker og kompetenceudvikling, så vi bliver vores egen drivkraft,« siger Mia Bjørn Hansen.

Vicedirektør Helene Bliddal ser frem til at starte afdelingen med en stærk leder:

»Med Mia Bjørn Hansen får vi en stærk afdelingsleder, der har de rette visioner, det nødvendige drive og de relevante erfaringer til at overbevise bl.a. sygeplejersker, SOSU’er og studerende om, at Herlev og Gentofte Hospital er den rigtige arbejdsplads for dem. Både på kort og lang sigt,« lyder det fra vicedirektøren.