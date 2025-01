Overlæge og professor Bo Chawes fra Afdelingen og Børn og Unge på Herlev og Gentofte Hospital er ny lærestolsprofessor i pædiatri på Københavns Universitet. Han begyndte sit lærestolsprofessorat 1. januar 2025. Det skriver Herlev og Gentofte Hospital i en pressemeddelelse. »Jeg er både enormt stolt og beæret over at få muligheden for at sætte mit præg på specialet. Det er et speciale med stort potentiale, både når det gælder forskning og uddannelse, og jeg ser det som en vigtig opgave...