Fra 1. april 2024 får Herlev og Gentofte Hospital ny direktør. Det bliver tidligere sygehusdirektør på Sjællands Universitetsdirektør Niels Würgler Hansen, som overtager posten efter Anne Jastrup. Det skriver Region Hovedstaden i en pressemeddelelse. Jens Gordon Clausen, der er regionsdirektør i Region Hovedstaden, sætter fokus på, at hospitalet står over for store omstillinger, og at Niels Würgler Hansen er den rette mand til opgaven: »Jeg glæder mig til, at Niels tiltræder som hospitalsdirektør og få ham med på holdet. Vi...