Nyt studie skal afslører, hvordan man bedst markerer små knuder i brystet

Danske forskere er med i et stort studie, der skal afgøre, hvordan man bedst markerer små knuder i brystet ude fra, så kirurgen ved, hvor der skal skæres i forbindelse med fjernelse af tumorer. Vi tænker, at vi allerede gør det på den bedst mulige måde, men det skal vi have bevis for, siger overlæge.