Herlev og Gentofte Hospital har ansat en ny cheflæge på Afdeling for Nyresygdomme. Den nye cheflæge er dog et velkendt ansigt i form af Rizwan Ahmed Butt, som har været ansat på afdelingen i mere end et årti. Det skriver Herlev og Gentofte Hospital i en pressemeddelelse. Rizwan Ahmed Butt har siden 2017 været overlæge, ligesom han siden 2018 har været områdeleder for afdelingens Nyresygdomme Klinik 1 og 2 såvel som hjemmedialysen. Derudover har Rizwan Ahmed Butt en Master i...