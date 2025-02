Marco Donia er ny professor i klinisk onkologi ved Københavns Universitet. Han vil med sit professorat have særlig fokus på immuno-onkologi, hvor målet er at blive endnu klogere på, hvordan cancer immunterapi kan hjælpe med at helbrede kræftsygdom. Det skriver Herlev og Gentofte Hospital i en pressemeddelelse. »Jeg er meget glad for at modtage professoratet, som giver mere tyngde til mig og min forskningsgruppe. Det understøtter mit mål om at gøre en forskel for flest mulig kræftpatienter,« siger Marco Donia,...