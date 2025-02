Københavns Universitet får ny lærestolsprofessor i plastikkirurgi i form af Lisbet Hølmich. Hun er i forvejen overlæge og klinisk professor på Afdeling for Plastikkirurgi på Herlev og Gentofte Hospital med særligt fokus på onkologisk og rekonstruktiv plastikkirurgi. Lisbet Hølmich sætter en stor ære i den nye titel, som hun fik fra 1. februar: »Jeg er meget glad for og stolt af at være blevet udnævnt til lærerstolsprofessor; det er jo en ærefuld titel. Jeg har i flere omgange haft funktionen...