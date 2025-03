Københavns Universitet bliver en professor rigere, når Ditte Hansen tiltræder som professor i klinisk nefrologi med særligt fokus på knogle- og mineralforstyrelser ved nedsat nyrefunktion. Det skriver Region Hovedstaden i en pressemeddelelse. »Jeg er meget stolt over at modtage professoratet, for det er en anerkendelse af det, jeg har lavet gennem mange år – både som forsker og som underviser på Københavns Universitet«, siger Ditte Hansen. Ditte Hansen har i mange år forsket i nefrologi, og da hun blev ansat...