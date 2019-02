Chefpsykolog Birgitte Bechgaard argumenterer for ‘Den norske model’ ud fra fortællinger fra en studietur til Norge afholdt af psykologernes fagforening. Men den norske model kan ikke umiddelbart adopteres her.

Chefpsykolog og medlem af Rådet for specialpsykologuddannelsen Birgitte Bechgaard kommenterer i Dagens Medicin et indlæg fra bestyrelsen i Foreningen af Yngre Psykiatere. I indlægget diskuterer vi behandlingsansvar i psykiatrien. Vi argumenterer bl.a. for, at patienter med en psykiatrisk lidelse skal have de samme rettigheder, som en patient med fysisk lidelse har.

Birgitte Bechgaard skriver i sin kommentar, at »…de lidelser, psykiatrien beskæftiger sig med, er så komplekse, at ingen enkelt faggruppe kan have overblikket, og kun et tæt tværfagligt samarbejde vil sikre patienterne den optimale behandling«. Senere i indlægget ligeledes, at »Læger og psykologers uddannelsesmæssige baggrund indebærer, at læger vil overse psykiske faktorer og psykologer vil overse somatiske faktorer… i nogle tilfælde vil det tætte samarbejde være om den samme patient, og i andre tilfælde vil lægen respektive psykologen kunne tilkalde den anden faggruppe, når der er behov for ekspertviden«.

Læger har som udgangspunkt ikke samme teoretiske ballast omkring udviklingspsykologi, kognitive tests og lignende som psykologer har. Derfor er det strengt nødvendigt med psykologer i psykiatrien. Men ved diagnostik og behandling af psykisk lidelse skal en organisk årsag altid udelukkes. En organisk sygdom vil kunne give ophav til en række psykiatriske symptomer og i værste tilfælde være fatalt. Lavt blodsukker, en blødning i hjernen eller påvirkning af psykoaktive stoffer skal ikke i første omgang forstås eller behandles psykologisk. At gøre specialpsykologer ansvarlige for et helhedsblik, altså egenrådigt at have det fulde behandlingsansvar for en patient i den hospitalsbaserede psykiatri, der omfatter potentielt afgørende somatiske helbredsproblemstillinger, er ikke rimeligt. Hverken overfor de psykiatriske patienter eller den enkelte specialpsykolog.

Psykologer er selvfølgelig selvstændigt ansvarlige for deres eget arbejde, ganske ligesom øvrige faggrupper, der arbejder klinisk i sundhedsvæsenet. Dette er dog ikke ensbetydende med, at psykologer bør være overordnede ansvarlige for det samlede forløb, der ofte involverer somatik og medicin. Dette er netop den behandlingsansvarlige overlæges opgave, men det er en opgave, der kun kan løses tilfredsstillende ved et tæt samarbejde med sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, pædagoger, socialrådgivere, psykologer, fysio- og ergoterapeuter m.fl. Det er kun gennem tæt tværfagligt samarbejde, at vi kan give optimal behandling. Dette har altid været og vil fortsat være FYP’s holdning.

Løsningen med, at en specialpsykolog blot skal ‘tilkalde’ en læge, når der er behov for lægelig ekspertviden, er ikke holdbar. Vurderingen af, hvornår og hvordan en somatisk tilstand skal håndteres, kan være særdeles vanskelig. Det er en kompetence, læger har opbygget gennem mange års studier, videreuddannelse og klinisk erfaring.

Dette bringer os videre til Birgitte Bechgaards indtryk af, at læger »vægrer sig ved at skulle dele ekspertviden og kompetencer«. Dette kan vi ikke genkende i den kliniske hverdag. Ligesom læger har psykologer under deres uddannelse og arbejde tilegnet sig en lang række kompetencer. Som læger ønsker vi udelukkende – ligesom alle øvrige faggrupper – at vores viden og kompetencer kommer bedst muligt i spil og deles, så mennesker med psykiatrisk sygdom kan få optimal behandling.

Birgitte Bechgaard ønsker, at man i Danmark lader sig inspirere af psykiatrien i Norge. Når man argumenterer for at ændre sundhedsvæsenet radikalt og dermed fratage patienter med psykiatrisk sygdom den samme ret til en behandlingsansvarlig læge, som alle andre patienter i Danmark ellers har, så bør der være klar evidens for, at psykisk sygdom behandles bedre i Norge.

Hun skriver bl.a. at »De norske erfaringer med et ligeligt samarbejde med behandlingsret til psykologer har heller ikke medført en svækket rekruttering til faget«. Vi finder ikke, at der er belæg for denne påstand, hvilket der er argumenteret for i et indlæg i Altinget. Tværtimod, så har der siden 2001 været et fald i andelen af nye speciallæger i psykiatri i forhold til det totale antal nye speciallæger i Norge.

En væsentlig forskel på Danmark og Norge, som Birgitte Bechgaard ikke lægger vægt på, er, at man i Norge prioriterer betydeligt flere ressourcer til psykiatrien. De har bl.a. over dobbelt så mange sengepladser i psykiatrien pr. indbygger i forhold til Danmark.

Birgitte Bechgaard argumenterer for ‘Den norske model’ ud fra fortællinger fra en studietur til Norge afholdt af psykologernes fagforening. Her er blevet fortalt, at udviklingen i Norge ikke har medført ringere kvalitet eller større risiko for patienterne. Dette udsagn bør dog undersøges nærmere, før man argumenterer for ændring af behandlingsansvaret for danske patienter med psykiatrisk sygdom.

Ser man f.eks. på OECD’s tal omkring overdødelighed for patienter med sygdommene skizofreni og bipolar affektiv lidelse, fremgår det, at Danmark klarer sig diskret bedre end Norge. Ser man på ‘Disability-adjusted Life Years’ (et udtryk for den samlede sygdomsbyrde) for alle psykiatriske lidelser samlet, viser tal fra ‘The Institute for Health Metrics and Evaluation’ en forskel til fordel for patienter med psykiatrisk sygdom i Danmark.

Opgørelser fra disse to internationale organisationer, der sammenligner sundhedsvæsener, tyder ikke på, at psykiatrien i Norge klarer sig bedre end i Danmark. Dette trods væsentlig flere ressourcer til psykiatrien i Norge. Det er vigtigt for os at understrege, at tolkninger af disse tal skal tages med forbehold og forsigtighed. Der kan være utallige årsager til de beskrevne forskelle bl.a. forskel i inklusion af patienter og forskel i registreringspraksis. Endvidere er tallene formentlig behæftet med en betydelig usikkerhed, og vi kan ikke afvise, at man kan finde tal, der kan vise andre tendenser.

Sådanne opgørelser maner til eftertanke overfor det kontinuerlige fagpolitiske fokus på at ændre struktur og ansvarsfordeling for psykiatrien i Danmark, inden eventuelle konsekvenser er undersøgt. Mennesker med psykiatrisk sygdom i Danmark har ikke behov for en eksperimentel strukturændring omkring deres behandling, førend det er entydigt klarlagt, at det ikke risikerer at få negative konsekvenser for den enkelte patient.

Vi håber, at vi har tydeliggjort vores ønske om fortsat tværfagligt samarbejde, og vi fremadrettet kan arbejde for at bedre forholdene for psykiatriske patienter i Danmark i fællesskab.