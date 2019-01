I realiteternes verden er der heldigvis en erkendelse af, at de lidelser, psykiatrien beskæftiger sig med, er så komplekse, at ingen enkelt faggruppe kan have hele overblikket.

En gruppe læger fra Yngre Psykiateres Bestyrelse har i Dagens Medicin et indlæg, der uvægerligt får én til at tænke på vittigheden: Hvad er forskellen på Vorherre og en overlæge? Vorherre ved godt, han ikke er overlæge!

For når de yngre læger skriver, at »speciallægen har overblikket over både den biologiske, psykologiske og sociale problemstilling hos mennesker med psykiske lidelse« må det vel tilskrives en ungdommelig drøm om guddommelige evner.

I realiteternes verden er der heldigvis en erkendelse af, at de lidelser, psykiatrien beskæftiger sig med, er så komplekse, at ingen enkelt faggruppe kan have overblikket, og kun et tæt tværfagligt samarbejde vil sikre patienterne den optimale behandling.

De yngre læger skriver videre, at »speciallæger er den eneste faggruppe, der er både sundhedsfagligt uddannede, har en akademisk grunduddannelse og en overbygning til speciallæger«. Til dette kan føjes, at i 2010 udgav en arbejdsgruppe under Danske Regioner en rapport, der detaljeret beskrev en paralleluddannelse til speciallægernes – målrettet mod psykologer som et sundhedsfagligt personale, der har en akademisk grunduddannelse.

I 2011 fik uddannelsen Sundhedsstyrelsens godkendelse, og samme år begyndte det første hold af psykologer på en uddannelse, der certificerer dem som specialpsykologer i psykiatri. Siden 2011 er 128 psykologer blevet uddannet som specialpsykologer i psykiatri, og ca. 100 er aktuelt i gang med uddannelsen.

Takket være den nye uddannelse er det flere steder blevet kutyme, at speciallæger og specialpsykologer arbejder side om side om de psykiatriske problemstillinger. Baggrunden for de to parallelt arbejdende akademiske faggrupper er erkendelsen af, at udredning, diagnostik og behandling af psykiske lidelser ikke kan foretages af én faggruppe. Læger og psykologers uddannelsesmæssige baggrund indebærer, at læger vil overse psykiske faktorer og psykologer vil overse somatiske faktorer. Kun et tæt samarbejde mellem de to faggrupper kan sikre det optimale behandlingstilbud til mennesker med psykiske lidelser. I nogle tilfælde vil det tætte samarbejde være om den samme patient, og i andre tilfælde vil lægen resp. psykologen kunne tilkalde den anden faggruppe, når der er behov for ekspertviden.

Desværre går samarbejdet ikke gnidningsfrit alle steder. Nye initiativer tager tid, og nogle læger vægrer sig ved at skulle dele ekspertviden og kompetencer på en måde, de ikke er vant til. Indlægget fra de yngre læger illustrerer noget af den modstand, der ses blandt lægerne.

Ser man på de afdelinger, hvor samarbejdet går godt, kendetegnes de af, at der er stor ledelsesmæssig opmærksomhed på at styrke samarbejdet mellem de to faggrupper. Vigtigt er det at få kendskab til og lære af hinandens kompetencer. I det daglige kliniske arbejde kan man f.eks. gøre det obligatorisk, at psykologer og læger under uddannelse er fælles om at udrede et antal patienter og på konference fremlægge diagnose- og behandlingsforslag. Og ligeledes kan man være fælles om at forestå klinikker og undervisning mm.

Når det drejer sig om den psykologiske del af udredning og behandling har seniorpsykologer i mange år undervist og superviseret læger under uddannelse. Tilsvarende er seniorlæger også begyndt at undervise og supervisere psykologer under uddannelse i den somatiske del.

Man kan også drage lære af de positive erfaringer, der er gjort i andre lande. Således har man i Norge i de sidste 20 år haft en stærk flerfaglighed i det Psykiske Helsevern, som psykiatrien hedder i Norge. For 20 år siden ændrede man loven, så psykologer i psykiatrien fik behandlingsansvar på lige fod med psykiaterne. Formålet er at sikre den tværfaglige, helhedsorienterede behandling.

Repræsentanter fra Dansk Psykologforening (DP) var for nyligt på studietur i Norge. Et gennemgående træk ved arbejdet på det hospital, man besøgte, var, at man lod opgaven definere kompetencer og faggruppe, og ikke omvendt. Den enkelte patients behov havde første prioritet. Fra norsk side blev det understreget, at udviklingen ikke har medført en ringere kvalitet i behandlingen eller større risiko for patienterne, således som nogen frygtede. Eksempelvis er antallet af utilsigtede hændelse ikke steget. De norske erfaringer med et ligeligt samarbejde med behandlingsret til psykologer har heller ikke medført en svækket rekruttering til faget (P Magasinet nr. 12 2018).

En undersøgelse foretaget af Dansk Psykolog Forening (DP) i 2017 viste, at specialpsykologer i psykiatrien generelt er tilfredse med arbejdet, men svarene viser også utilfredshed ved ikke at kunne udnytte psykologkompetencerne tilstrækkeligt. Det kan kun ske ved at få tildelt bredere beføjelser og større ansvar.

Bl.a. derfor har DP’s formand slået til lyd for, at specialpsykologer i psykiatri får behandlingsansvar på lige fod med speciallægerne. Når det kan gøres i Norge, kan det også gøres i Danmark.