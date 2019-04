Læger, nok er nok – lad os samles 6. juni

Vi læger kan ikke længere sidde med hænderne i skødet – vi foreslår, at alle læger i landet torsdag 6. juni 2019 tager fri fra praksis og hospitalsklinikker og mødes for at diskutere, hvad pokker vi skal gøre for igen at kunne komme til at passe vores arbejde.