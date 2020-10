Lungecancergruppe ville ikke have skærpede retningslinjer

Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) afviser, at man ønskede skærpede retningslinjer for henvisning af patienter til lungekræftforløb, som det ellers er blevet udlagt af Sundhedsstyrelsen. »Vi er udelukkende optaget af, at røntgen af thorax skal udelukkes som diagnostisk redskab ved mistanke om lungekræft,« siger formanden for DLCG.