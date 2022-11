Vinder: Tværfaglig systematik gør igen Aalborg bedst til behandling af depression

Struktur er et nøgleord for PS Klinik Syd Sengeafdeling i Aalborg, der for tredje gang i træk er bedst til at behandle depression i Dagens Medicins kåring af Danmarks Bedste Hospitaler. På afdelingen holder de løbende øje med data under behandlingsforløbet og går nogle gange længere end databasens krav, siger specialeansvarlig overlæge Odeta Jankuviené. Og så har COVID-19 ændret en afdeling til det bedre.