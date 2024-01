På en kold sag midt i januar mødtes repræsentanter fra sundhedsvæsenet, patientorganisationer, myndigheder og industrien til Dagens Medicins konference for at diskutere erfaringer, udfordringer og potentiale inden for avancerede medicinske terapier eller ATMP’er i Danmark. Der blev både opfordret til mere politisk bevågenhed, større samarbejde på tværs af landegrænser samt diskuteret nye godkendelsesregimer. En af de helt store udfordringer, der står i vejen for, at flere ATMP’er kan komme til Danmark, er behovet for alternative betalingsaftaler, lød det fra Jørgen...