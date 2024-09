Snart kommer der en behandlingsvejledning for lægemidler til at behandle ADHD. Det skriver Medicinrådet, som nu vil nedsætte et fagudvalg. Fra næste år skal Medicinrådet begynde at vejlede de praktiserende læger om udskrivning af tilskudsmedicin. Det gør en vejledning på området ‘endnu mere aktuel’, skriver rådet. »Der er fortsat store regionale forskelle i behandlingen af ADHD, og antallet af patienter er steget markant. Derfor er det et vigtigt område at tage fat på for Medicinrådet.« »En opdateret behandlingsvejledning for ADHD...