For at finde en formand til fagudvalget for æggestokkræft er Medicinrådet klar til at fravige de normale habilitetskrav eller finde en formand uden for subspecialet.

Helt ekstraordinært har de to formænd for Medicinrådet bedt Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) og regionerne om at indstille en formand for fagudvalget vedrørende kræft i æggestokkene efter en helt særlig procedure, hvor de normalt habilitetskrav fraviges, skriver Medicinrådet i en pressemeddelelse.

Årsagen er, at det trods flere forsøg ikke er lykkedes at få indstillet en formandskandidat til udvalget fra hverken LVS eller regionerne under de normale habilitetskrav. Behovet for at finde en fagudvalgsformand er relativt akut, da Medicinrådet aktuelt har et lægemiddel til vurdering. Derfor har Medicinrådets formænd indstillet til Medicinrådet, at formanden for fagudvalget kan blive en formandskandidat inden for subspecialet, hvor der er gjort brug af forvaltningslovens § 4, stk. 2.

Bestemmelsen i denne paragraf gør det muligt at fravige de normale habilitetskrav, fordi behandlingen af sagerne i fagudvalget ikke kan udsættes uden væsentlig skade for offentlige og private interesser. Alternativt foreslår formændene for rådet, at der findes en formandskandidat uden for subspecialet, der antages at opfylde Medicinrådets habilitetskrav.

Ikke nødvendigt tidligere

Medicinrådet vil drøfte de indstillede kandidater og træffe beslutning om udpegning på rådets møde 30. januar. Rådet understreger, at udpegning efter forvaltningslovens § 4, stk. 2 er i overensstemmelse med forvaltningsloven og Medicinrådets habilitetspolitik. Det samme gør sig gældende, hvis der bliver tale om at udpege en fagudvalgsformand med et andet subspeciale.

Siden Medicinrådet blev etableret for et år siden har det ikke tidligere været nødvendigt at gøre brug af undtagelsesbestemmelser for at kunne udpege en formand for et af Medicinrådets 25 fagudvalg.

Undtagelsesbestemmelsen i forvaltningslovens § 4, stk. 2 har derimod været anvendt i fem fagudvalg ved udpegning af medlemmer. Det drejer sig om fagudvalget vedrørende psoriasis og psoriasis med ledgener, fagudvalget vedrørende neuroendokrine tumorer, fagudvalget vedrørende spinal muskelatrofi, fagudvalget vedrørende hiv/aids samt fagudvalget vedrørende leverbetændelse.

Bestemmelsen er taget i brug i situationer, hvor det blev anset for problematisk, hvis medlemmet ikke deltog i behandlingen af sagen, og fordi behandlingen af sagerne i fagudvalget ikke kunne udsættes uden væsentlig skade for offentlige og private interesser.