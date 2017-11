Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Medicinrådet vurderer, at immunterapimidlet Keytruda (pembrolizumab) fra MSD har en vigtig klinisk merværdi for visse patienter med blærekræft. Det fremgår en vurderingsrapport, som Medicinrådet godkendte ved sit møde i sidste uge. »Medicinrådet vurderer, at pembrolizumab har en vigtig klinisk merværdi for patienter i performancestatus 0-1, som tidligere er behandlet med platinbaseret kemoterapi,« skriver Medicinrådet i rapporten […]