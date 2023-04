Læger og forskere har længe haft på fornemmelsen, at KOL-forværringer muligvis kan være associeret med øget risiko for kardiovaskulære events hos personer med allerede anerkendt hjertekarsygdom. Den formodning bekræfter danske forskere og læger nu i et studie, der ikke bare viser, at KOL-forværringer kommer med øget risiko for efterfølgende at blive ramt af blodprop eller død på grund af et kardiovaskulært event, men også at risikoforøgelsen er ganske markant. Ydermere viser studiet, at langt størstedelen af patienter, som oplever KOL-forværringer,...