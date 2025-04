»Det bliver i hvert fald et meget stort nej tak til at underminere kvaliteten i speciallægeuddannelserne.« Sådan lyder reaktionen fra Lægeforeningens formand, Camilla Rathcke, efter at Danske Regioner torsdag i sidste uge nedkom med sit udspil ‘25 veje til bedre lægedækning’. Udspillet har til formål at sikre bedre lægedækning over hele landet. Som navnet antyder, består udspillet af 25 konkrete forslag, der bl.a. indebærer, at uddannelsespladser skal rykkes ud af de store byer, at der skal skabes bedre faglige miljøer...