Sundhedsvæsenets Kvalitetsinstitut har ansat Jens Winther Jensen som sin fremtidige direktør. Jens Winther Jensen er nuværende direktør i Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP). Det skriver Danske Regioner i en pressemeddelelse. Det nye Sundhedsvæsenets Kvalitetsinstitut er stiftet af Danske Regioners bestyrelse og har som hovedformål, at alle borgere får sundhedsydelser af høj og ensartet kvalitet. Instituttet er en sammenlægning af flere af Behandlingsrådets opgaver og RKKP. Sammenlægningen skal understøtte et større sammenspil og en samlet retning for kvalitetsarbejdet i sundhedsvæsenet. Og det...