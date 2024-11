Sundhedsvæsenets Kvalitetsinstitut har fået styr på den ene ud af to vicedirektørposter. Fra årsskiftet tiltræder læge Henriette Lipczak som vicedirektør for det nystiftede kvalitetsinstitut. Det skriver Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) i en pressemeddelelse. Siden 2020 har Henriette Lipczak været vicedirektør for RKKP, og hun har 20 års erfaring med kvalitetsudvikling. I det nyt job får Henriette Lipczak en central rolle i udviklingen af det nye kvalitetsinstituts kerneopgaver, som er at understøtte kvalitetsudvikling for patienterne og en effektiv ressourceanvendelse: »Sammen med...