Når Sundhedsvæsenets Kvalitetsinstitut efter planen indleder sit arbejde 1. januar 2025, er det med en direktør med en snart 20 årig lederkarriere i sundhedsvæsenet bag sig som direktør. Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprograms (RKKP) nuværende direktør, Jens Winther Jensen, begynder 1. november som direktør for Sundhedsvæsenets Kvalitetsinstitut. Og forventningerne fra Danske Regioners bestyrelse til instituttet og dets direktør er fra starten store. For ud over at arbejde for én samlet retning for kvalitetsarbejdet i sundhedsvæsenet, som sikrer, at alle borgere får sundhedsydelser...