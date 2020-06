Lægestafetten: Sundhedsvæsenet har vist sig fra sin bedste side under coronaepidemien

Kardiolog Ulrik Dixen har under coronaepidemien været spændt hårdt for, men glæder sig til at kigge nærmere på alle de nye ting, lægerne har lært i perioden. Hvis han ikke skulle være læge, skulle han være journalist eller kommentere cykelløb med Jørgen Leth.