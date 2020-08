Lægestafetten: Corona har medført ­mange ting, der ikke står i jobbeskrivelsen

Klinisk biokemiker Mads Nybo har under coronakrisen brugt en stor del af sin arbejdstid på at etablere et af de store covid-19-testcentre. Trods alt er han kommet godt igennem krisen. Han er spændt på fremtiden, når nye generationer af læger ikke ønsker at arbejde 50 timer om ugen, som han gør, men kun de aftalte 37 timer.