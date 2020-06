Formandsvalg: Valget mellem følelser og fornuft – eller den perfekte bagvagt

Glem alt om hvad du har læst i dit Facebook-feed, på andre sociale ­medier eller i kommentarspor om den nye Andreas Rudkjøbing. Glem alle offentlige afstemninger om, hvem der bliver den nye formand for landets over 30.000 læger.

Det er 109 repræsentanter, der i dag i Århus ved 18.00-tiden afgør, hvem der skal være ny formand. ­­­Og ifølge kilder i og tæt på Lægeforeningen har Camilla Rathcke de største chancer og bliver ny ­lægeformand.

Hun er et kendt navn i Domus ­Medica efter fem år som Yngre ­Læger-formand og har et bredt ­netværk i hele lægebaglandet og blandt alle topfolkene i sundhedsvæsenet. Som ansat i Sundhedsstyrelsen er hun lige nu organiseret i FAS og kan derfor både høste ­stemmer fra Yngre Læger, fra FAS og formentlig også fra PLO. En drømmekandidat, som favner det hele, siger et medlem af Lægeforeningens bestyrelse.

Men hun har ikke kun venner, og hendes nuværende job som centerchef i Sundhedsstyrelsen ses også som et udtryk for, at hun har valgt den ‘mørke’ side. Analysen er, at da hun tog jobbet, valgte hun aktivt en vej væk fra klinikken, og vil blive formand for overvejende klinikere. Og hvis hun bliver formand, siger hun jobbet i Sundhedsstyrelsen op og går tilbage til klinikken. Men det havde hun jo valgt fra, så hvor ægte er det, spørger flere kilder.

Lægen på ølkassen, Joachim Hoffmann-Petersen, vinder ­suverænt flertallet af stemmerne i Dagens Medicins egen afstemning og i en tilsvarende i den lukkede Facebook-gruppe for læger. Det gør han, fordi han står stærkt som en af Svendborgsagens arkitekter og har talt myndighederne i mod især under coronaepidemien på en til tider konfrontatorisk måde. Han samler desuden den frustration op, som mange læger sparede op under Svendborgsagen, og som også handlede om Lægeforeningens (for) pæne og polerede facon. Han siger det, som mange læger tænker. Og gør det meget klart. Og så forstår han ­lægelivet på den ægte og hårde måde med ­opslidende nattevagter og blod på træskoene. Kort sagt en ægte klinikker.

Men den anarkistiske facon får det til at stritte på læger, der vil ordne tingene i fred og fordragelighed, og mange er usikre på, om han kan ­omstille sin rebelskhed til resultater på de bonede gulve.

Henrik Ullum er som LVS-formand det faglige fyrtårn og den kandidat, nogen kalder for den ‘perfekte bagvagt’. Ofte vælger læger mellem den faglige vej og ledelsesvejen, og her kommer Henrik Ullum ridende med begge dele: Med den tungest faglige ballast af alle kandidaterne, og som formand for LVS i fem år. Men et minus er, at han ikke er lige så kendt i den brede offentlighed som Camilla Rathcke og Joachim Hoffmann-Petersen og ikke har ­været en del af den naturlige fødekæde som lægepolitiker i Yngre Læger eller andre dele af systemet.

Christina Frøslev-Friis har en stor stjerne internt i foreningen og bestyrelsen, men vurderes ikke stærk nok som frontfiguren, der skal tale alle lægers sag i den brede offentlighed. Sammen med Helene Westring-Hvidman, der ikke har stemmer nok i Vestdanmark, lider hun af, at Yngre Læger er splittede i formandsvalget, og begge vurderes til at ryge ud af afstemningen inden den tredje og afgørende runde.

Pedram Kazemi-Esfarjani, der bor og arbejder i London og som har mistet sin autorisation i Danmark, regner ingen for at kunne blande sig i valget. Og som iøvrigt fik nul stemmer ved det seneste lægeformandsvalg, hvor han også stillede op.

Sådan foregår valget Runde 1: De 109 repræsentanter stemmer i første runde på alle opstillede kandidater. Hvis en kandidat får 55 stemmer og dermed mere end 50 pct. af stemmerne, er valget afgjort og vedkommende er ny formand. Hvis ikke, går afstemningen videre til anden runde. Runde 2: Her kan alle kandidater igen få stemmer af de 109 repræsentanter. Forskellen er, at kandidaterne inden runde to kan trække sig fra afstemningen. Og igen gælder det, at hvis en kandidat får mere end 50 pct. af stemmerne i runde to, er valget afgjort og vedkommende er ny formand. Hvis ikke, går valget videre til runde tre. Runde 3: Her vil blot være de to kandidater, der i runde to fik flest stemmer. Den kandidat med flest stemmer i runde tre er ny formand for Lægeforeningen.

Den interne butik

Men et er, hvordan favoritterne agerer udadtil, noget andet, hvordan de klarer butikken Domus Medica på Østerbro. For når den nye formand er valgt, venter en brat opvågning. Den notoriske kamp mellem de tre delforeninger – Yngre Læger, FAS og PLO – har udviklet sig i den forkerte retning. En kæmpe udfordring, fortæller flere. Forhistorien er, at ­formændene fra de tre foreninger i 2008 kom med i Lægeforeningens bestyrelse, der ellers svævede luftigt over de tre magtfulde foreninger uden kontakt med baglandet. Med de tre formænd inhouse skulle der ro på, og den tættere koordination skulle udmønte sig i én, fælles stemme.

Men flere kilder i bestyrelsen peger på et til tider usundt klima mellem de fire formænd, Andreas Rudkjøbing, Helga Schultz, Lisbeth Lintz og Christian Freitag. Noget er selve konstruktion, noget er kemien – eller mangel på samme – mellem formændene. En konkret emne handler om det sammenhængende sundhedsvæsen, der fylder meget og involverer alle læger og delforeninger. Men hver delforening hiver i hver ­deres retning, gør Andreas Rudkjøbing svag, og så ender foreningen med ­laveste fællesnævner. Og dermed står alle 30.000 læger svagere, når deres formand holder møde med sundhedsministeren, der spørger, hvordan pengene skal fordeles.

Andreas Rudkjøbing har forsøgt at få delforeningerne til at arbejde tættere og bedre sammen i et såkaldt strategiarbejde – men uden held og uden resultat.

Kongerne fra Yngre Læger

Og flere hovedbrud følger den nye formand. Et politisk krav om, at ­afdelingslæger skal have fem års ­anciennitet for at blive overlæge samt ikke mindst uddannelse af ­flere læger fra medicinstudiet betyder, at medlemmer hober sig op i Yngre Læger, der nu har 51 stemmer – eller 47 pct.

Og en intern prognose fra Lægeforeningen, som Dagens Medicin har set, viser, at Yngre Læger i 2025 vil vokse sig over 50 pct. af medlemmerne i Lægeforeningen og dermed reelt bliver kongerne af Domus Medica og bl.a. selv kunne bestemme, hvem der bliver formand. Af frygt for den situation har Lægeforeningen nedsat i såkaldt demokratiudvalg, der med den nye formand i spidsen skal løse problemer som bl.a.:

Hvorfor skal privatpraktiserende læger ikke høre med til PLO, hvorfor skal de 3000 afdelingslæger – som er speciallæger – ikke høre med til Foreningen af Speciallæger, og skal den andel af læger, der vil arbejde, men ikke købe sig ind i almen praksis, være med i Yngre Læger eller PLO? Skal de studerende lukkes ind i foreningen? Og kunne man tænke sig en helt ny forening med alle hospitalsansatte læger? Kort sagt: Yngre Lægers snarlige dominans kan skubbe til hele konstruktionen i Lægeforeningen.

Formandsvalg 109 repræsentanter for Lægeforeningen er samlet i Århus fredag 19. juni med det primære punkt: Valg af ny formand. Stemmerne fordeler sig således: Yngre Læger: 51 FAS: 32 PLO: 13 Pensionerede læger: 11 Grønlands LF: 1 Færøernes LF: 1

Alt dette skal den nye formand kunne navigere i, og nøglen til formandskontoret i Domus Medica med udsigt til Østerport Station ligger formentlig i, hvordan de 109 ­repræsentanter ser den interne ­knude løst:

Hvem kan bedst agere forligsmand mellem delforeningerne og få det maksimale ud af Lægeforeningens årlige pengekasse på over 160 mio. kroner?

Og blive den seneste i rækken af lægeformand siden Frederik ­Ferdinand Mourier – klosterlægen fra Vemmetofte – blev den første i 1857. Og blive den allerførste ­kvindelige en af ­slagsen, hvis det bliver Camilla Rathcke.

I aften kender vi svaret.