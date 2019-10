Lægestafetten: Dette er specialet, hvor det glæder døden at hjælpe livet

Livet for retsmediciner Peter Juel Thiis Knudsen er langt fra det, vi ser på TV. Han behandler flere levende end døde mennesker og kun sjældent opklarer han mordsager. Han finder ikke arbejdet mere psykisk belastende end andre lægers, og han synes, at diversiteten i arbejdet er ‘charmerende’.

Peter Juul Thiis Knudsen, hvad er det første, du gør, når du møder på arbejde?

»Jeg trækker gardinerne fra på kontoret, starter min bærbare computer og får den til at spille P2 med klassisk musik. Fra kl. 7.30 har jeg en halv times fred og ro, inden der potentielt kan ske noget. Hvis der ikke er noget at lave, finder jeg hurtigt selv på noget.«

Hvad er det bedste ved dit arbejde?

»Jeg keder mig aldrig. Ingen dage er ens og jeg har ikke et fast program. Jeg ved ofte ikke, hvad der sker, og der kan ske alt fra ingenting til en findestedsundersøgelse, hvor jeg skal undersøge et lig på gerningssted. Eller jeg kan blive bedt om at tage til Grønland eller Færøerne, da vi på skift med de andre institutter dækker dem. Det er charmerende, at der ikke findes en almindelig rutinedag.«

Kan du nævne en god oplevelse den seneste uge?

»Det er svært at definere, hvad det er, for jeg redder jo ikke liv. Jeg opklarer sjældent sager i forbindelse med noget kriminelt, men en gang imellem får jeg chancen for at gøre noget for de pårørende til den afdøde, jeg har stået med. Det er f.eks. at udtage væv til undersøgelse for arvelige sygdomme. Der føler jeg, at jeg kan gøre lidt ekstra. Vores – og dermed også mit motto – er, at dette er specialet, hvor det glæder døden at hjælpe livet.«





Lægestafetten er en serie af portrætter, der giver et indblik i, hvordan læger i sundhedsvæsenet arbejder, og hvad de tænker på. Den portrætterede læge giver selv stafetten videre til en anden læge et andet sted i landet i et andet speciale.

Neurokirurg Anne Hele Jacobsen fra Odense Universitetshospital gav sidste gang stafetten videre til retsmediciner Peter Juel Thiis Knudsen, da hun gerne ville se, om livet som retsmediciner er ligeså så ‘glamourøst’, som det ser ud til at være på film.

Hvad er det værste ved dit arbejde?

»Det er svært at sige, for alt det, vi har med at gøre i vores daglige arbejde, er baseret i en større eller mindre tragedie. Og når vi ser de afdøde, er det ofte ikke meningen, de skal være døde. Jeg ser overlevende voldsofre, døde børn, og jeg var nede og arbejde efter tsunamien i Det Indiske Ocean. Det værste er vel, at det bare ikke er fair. Men min far var onkolog, og han skulle sidde og fortælle unge patienter, at de var dødeligt syge. Det synes jeg, er værre end mit arbejde.«

Kan du nævne en dårlig oplevelse den seneste uge?

»Mit liv består af dårlige oplevelser på arbejdet, så det tæller ikke, at jeg har superviseret en række dødsfald, der ikke burde være sket. Der har været en del bilulykker det seneste stykke tid, men det er jo mit job. Rent fagligt er der ikke noget at sætte en finger på.«

Hvilke fordomme møder du ift. dit speciale?

»Der er flere. Nummer et er, at det er psykisk belastende. Det er det, men ikke mere end andre lægespecialer. Nummer to er, at vi går og roder i rådne lig. Det bliver vi jo nødt til at gøre f.eks. i en drabssag, men det gælder et fåtal af obduktionerne. Og så er en stor fordom om, at vi kun undersøger døde. Retsmedicinere har de seneste 20 år også undersøgt voldtægtsofre, gerningsmænd og børn. Vi undersøger faktisk flere levende end døde.«

Hvorfor blev du læge?

»Fordi jeg syntes, at det var spændende. Min far og mor, to brødre, min datter og svigersøn er alle læger. Vi er meget lidt opfindsomme i min familie. Jeg er vel blevet flasket op med det, siden jeg blev født. Det var ikke for prestige, jeg valgte faget, der var allerede så mange læger i familien, og jeg skulle heller ikke ud og frelse nogen.«

Hvor meget arbejder du om ugen?

»Jeg møder kl. 7.30 og går ved 15.30/16-tiden. Det bliver en 40 timers arbejdsuge. Hver anden uge har jeg tilkaldevagt fra mit hjem som vicestatsobducent, hvor jeg kan blive tilkaldt, men det sker sjældent. Ved findestedsundersøgelser skal der være en stats- eller vicestatsobducent til rådighed, selv om vore speciallæger også foretager disse undersøgelser. Jeg er før blevet kaldt ud til et findested halvdelen af natten, for at køre videre på arbejde og obducere.«

Hvad ville du være, hvis du ikke skulle være læge?

»Mit alternativ, inden jeg læste medicin, var jura. Så det smager lidt af fugl, at jeg er blevet retsmediciner. Jeg plejer at kalde mig skabsjurist, for vi skal kende til flere forhold omkring juraen end læger i andre specialer.«

Hvis du var sundhedsminister, hvad vil du så gøre?

»For mig er det et meget hypotetisk spørgsmål. Jeg er ikke i sundhedsvæsenet, jeg er ansat ved universitetet, så for at citere Storm P: Det er ikke mit bord. Men jeg har hørt mange håbløse historier om Sundhedsplatformen fra familie og venner, så den ville jeg afskaffe.«

Hvad savner du i sundhedsvæsenet lige nu og hvorfor?

»Igen kan jeg kun se det udefra – dog med en lægehat på. Jeg kan se, at sundhedsvæsenet har nogle problemer, og at det i høj grad savner sygeplejersker og praktiserende læger. Men det er svært for mig at sige, hvordan det skal kunne klares nu og her.«

Vores dokumentation kan bringe folk i fængsel eller frikende dem, så en sygelig overholdelse af regler er afgørende

Hvad er din faglige kæphest?

»Jeg har ikke en faglig kæphest, som er særlig for mig. Der er Søværnets ‘PRO’: Præcision, renlighed og orden. Og Hercule Poirots: Orden, system og metode. Begge er gode, og helt grundlæggende for retsmedicin. Vores dokumentation kan bringe folk i fængsel eller frikende dem, så en sygelig overholdelse af regler er afgørende.«

Hvad er det bedste råd, du har fået af en kollega?

»Jeg var inden for trafikmedicin før, og da det begyndte at tynde lidt ud, foreslog en kollega, at jeg skulle begynde at kigge videnskabeligt på skudlæsioner. Jeg havde den fordel, at jeg var officer i reserven og havde lavet undersøgelser for politiet, og det gav mig mulighed for at få det job, jeg har i dag.«

Blå bog Peter Juel Thiis Knudsen, 71 år 1975, cand. med. fra Aarhus Universitet 1985, speciallæge i patologisk anatomi 2008, speciallæge i retsmedicin (da specialet blev oprettet) Arbejder på Retsmedicinsk Institut ved Syddansk Universitet

Færdiggør sætningen: Efter en hård arbejdsdag kan jeg godt lide at…

»Sætte mig ned med en kop te, ristet brød og en bog. Jeg interesserer mig meget for historie eller gamle biler. Hvis jeg ikke læser, hører jeg opera.«

Hvem giver du stafetten videre til, og hvorfor?

»Jeg vil gerne sende stafetten videre til Mikkel Eld på patologisk afdeling på Aalborg Universitetshospital. Det er 25 år siden, jeg selv forlod patologien, og siden er tiderne skiftet. Jeg vil gerne vide, hvordan hverdagen er for patologerne i dag.«