Kræftkirurger advarer mod firma, der tilbyder eksperimentel behandling

Et dansk firma tilbyder patienter med prostatakræft en behandling i Tyskland, som vil »dræbe alle kræftceller«, men som ikke er godkendt i Danmark. Danske kræftkirurger kalder det for grov udnyttelse af mennesker i krise.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Tag til Tyskland og bliv behandlet for prostatakræft på to timer uden smerter eller bivirkninger. Det tilbyder det danske firma Receptor Oncology, der viderehenviser danske patienter til Tyskland for at modtage behandlingen NanoKnife – en behandling, som ikke er godkendt i Danmark. Det vækker forargelse blandt danske kræftkirurger og får nu Dansk Urologisk Selskab, Dansk […]