Lægeflugt dræner afdeling på AUH

Massiv afvandring af speciallæger inden for gynækologisk onkologi på afdelingen for kvindesygdomme og fødsler på Aarhus Universitetshospital rammer avancerede behandlinger af kvinder med kræft i æggestokkene og livmoderhalskræft. Situationen på afdelingen får nu Sundhedsstyrelsen til at bede Region Midtjylland om en redegørelse.

Region Midtjylland skal senest onsdag 23. januar aflevere en redegørelse til Sundhedsstyrelsen, hvor regionen forklarer, om og hvordan afdeling for kvindesygdomme og fødsler på Aarhus Universitetshospital (AUH) er i stand til at varetage afdelingens specialfunktioner inden for gynækologisk onkologi. Det fremgår af et brev, som Sundhedsstyrelsen i sidste uge sendte til regionen og sygehusledelsen på […]