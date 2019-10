Klinikchef: Sådan kommer vi videre efter Svendborgsagen

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Min kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed startede den 14. august 2017, da jeg via en mail fra Københavns Politi blev orienteret om, at styrelsen havde anmeldt mig. I korthed handlede sagen om, at jeg – som chef for vores intensivafdeling – var ansvarlig for, at en dødsattest ikke var udfyldt korrekt. En patient, der var […]