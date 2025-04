Region Midtjylland: Pilotprojekt for screening for lungekræft bør bo i Randers

Region Midtjylland mener, at et pilotprojekt for et screeningsprogram for lungekræft skal have en plads på Regionshospitalet Randers. Det mener regionen, da de i forvejen har en særlig organisering af kræftscreening med Randers i centrum.