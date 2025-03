Alle hospitaler i Region Midtjylland er torsdag eftermiddag ramt af et it-nedbrud, der betyder, at planlagte operationer ikke kan gennemføres, og patientovervågningen er sat på pause. Dette inkluderer blandt andet monitoreringen af hjertepatienter, hvor hospitalerne er tvunget til at indsætte personale til at overvåge i stedet for at lade systemerne gøre det. Det skriver DR. Regionshospitalet Gødstrup, Aarhus Universitetshospital, Regionshospitalet Horsens og Regionshospitalet Randers modtager på grund af it-nedbruddet i øjeblikket kun akutte patienter, og telefonlinjerne er også ramt af...