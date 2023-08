Blandt unge og yngre patienter med akut lymfatisk leukæmi (ALL) er et højt BMI associeret med et ringere behandlingsudfald. Det er konklusionen i et stort amerikansk studie med forskere fra blandt andet Dana-Farber Cancer Institute i Boston, USA. Studiet viser, at overvægt og svær overvægt øger risikoen for død, sygdomsprogression og at opleve bivirkninger til behandling for ALL. Ifølge en af forskerne bag studiet er der et stort behov for nye behandlinger til personer med ALL og overvægt. »Patienter med...