Behandling af børn og unge med akut lymfatisk leukæmi (ALL) er i dag på et niveau, hvor læger med sikkerhed i stemmen kan fortælle både det kræftramte barn og dets forældre, at chancerne for at komme ud på den anden side af kræftforløbet er særdeles gode. Ni ud af ti bliver kræftfrie, og selvom en mindre andel dog stadig får tilbagefald, er behandlingen med blandt andet asparginase så effektiv, at man til voksne også i mange tilfælde bruger de behandlingsprotokoller,...