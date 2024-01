Største behandlingsstudie til dato om primær plasmacelle leukæmi: Fremskridt, men fortsat behov for bedre behandlinger

Forskere har lavet det til dato største behandlingsforsøg med patienter med primær plasmacelle leukæmi for at finde ud af, hvordan man behandler denne sjældne patientgruppe bedst. Vi har vist, at vi kan samle patienter nok til at lave et relevant forsøg, men vi kan også se, at vi fortsat har behov for bedre behandlinger til disse sjældne patienter, siger forsker.