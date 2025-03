Akut nyrepåvirkning er ikke en ukendt komplikation hos patienter med kræft i forbindelse med kræftbehandling. Det er dog også velkendt, at der er forskel mellem kræftpatienter og kræftbehandlinger, og at nogle kræftformer og kræftbehandlinger er associeret med højere risiko for akut nyrepåvirkning end andre. Nu har danske forskere i et studie i Cancer Medicine kortlagt, hvordan billedet ser ud blandt danske kræftpatienter, og her står det klart, at risikoen for udvikling af akut nyrepåvirkning er særdeles høj blandt patienter i...