Behandling af patienter med akut lymfatisk leukæmi (ALL) med lavmolekylært heparin for at forhindre dannelsen af venetromboser har måske ikke helt den effekt, som læger tror. Det indikerer i hvert fald et nyt studie, der netop er løftet sløret for på den årlige kongres for European Hematology Association (EHA). Voksne med ALL har markant øget risiko for at udvikle venetromboser, hvilket kommer med signifikant forhøjet risiko for mortalitet og morbiditet. Mellem 10 og 40 pct. af patienter med ALL udvikler...