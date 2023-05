Et hollandsk studie, der er blevet præsenteret data fra på den årlige European Congress on Obesity (ECO 2023), viser, at når folk føler sig trygge i eget nabolag, er deres forudsætninger for at tabe sig bedre, end når de ikke gør det.

I studiet deltog 122 personer med et gennemsnitligt BMI på 39kg/m2. 74,6 pct. var kvinder. Forsøgsdeltagerne modtog råd om kost og motion, ligesom de modtog kognitiv adfærdsterapi i interventionsperioden.

Der er flere forskellige mulige forklaringer på, hvorfor det at føle sig sikker i sit nabolag er vigtigt. Folk er måske mindre tilbøjelige til at gå udenfor, hvis de føler sig usikre, og de kan derved være mindre fysisk aktive Boëlle Brouwer, ph.d, University Medical Center Rotterdam

Før interventionen begyndte, blev forsøgsdeltagerne bedt om at svare på spørgeskemaer angående blandt andet følelsen af sikkerhed i eget nabolag (ikke være bange for kriminalitet og gener under gåture i nabolaget, føle sig sikker på trods af tæt trafik, tilstrækkelig gadebelysning og fraværet af unge uromagere i nabolaget).

Forsøgsdeltagerne skulle også svare på, hvor attraktivt det område, de boede i, var, den sociale sammenhængskraft i nabolaget, adgangen til indkøb og adgangen til sportsfaciliteter.

Forsøgsdeltagerne fik målt deres højde, vægt og livvidde ved forsøgets begyndelse, efter 10 uger og efter 1,5 år.

Resultatet af studiet viser, at personer, der følte sig sikre i eget nabolag, tabte sig mere end personer, der ikke følte sig lige så sikre.

Forsøgsdeltagerne skulle rangere følelsen af sikkerhed i nabolaget på en skala fra ét til fem, og her var ét point mere i følelsen af sikkerhed associeret med 1,3 procentpoint højere vægttab efter 10 uger.

Efter halvandet år var ét point mere i følelsen af sikkerhed i nabolaget associeret med 3,2 procentpoint højere vægttab og 2,6 procentpoint lavere livvidde.

Forskerne fortæller i en pressemeddelelse fra ECO 2023, at fundet også viser en effekt, der er uafhængig af køn, alder og uddannelsesniveau.

»Der er flere forskellige mulige forklaringer på, hvorfor det at føle sig sikker i sit nabolag er vigtigt. Folk er måske mindre tilbøjelige til at gå udenfor, hvis de føler sig usikre, og de kan derved være mindre fysisk aktive. En anden forklaring kan være, at det at føle sig usikker øger niveauerne af stress, hvilket kan bidrage til usunde spisevaner og vægtforøgelse. Vi kan dog ikke udelukke, at det at føle sig usikker er associeret med andre faktorer, for eksempel fattigdom, som kan være en vigtig faktor i den association, som vi har fundet,« fortæller Boëlle Brouwer fra University Medical Center Rotterdam i Holland.

Tirzepatide forbedrer kropskompositionen ved svær overvægt

I et andet studie på ECO 2023 kunne forskere vise, at behandling med tirzepatide for svær overvægt ikke bare har betydning for vægten, men også forbedrer kropskompositionen hos personer med svær overvægt.

Det er ikke overraskende og bør forventes, at der er behov for kronisk behandling af personer med svær overvægt. Det er relevant at forstå effekten af vægttab på tabet af fedtvæv og fedtfri masse, specielt hos ældre Louise Aronne, forsker, Weill Cornell Medicine

Konklusionen stammer fra en ny analyse af SURMOUNT-1-studiet, hvor forskere allerede har vist, at behandling med tirzepatide leder til et stort vægttab. Disse resultater er publiceret i New England Journal of Medicine. Tirzepatide er for nuværende godkendt til behandling af type 2-diabetes i USA og Europa, men er endnu ikke godkendt til behandling af svær overvægt.

I SURMOUNT-1-studiet deltog 2.538 voksne med et BMI over 30 kg/m2 eller BMI over 27 kg/m2 plus mindst én komorbiditet. Forsøgsdeltagerne blev behandlet med tirzepatide eller placebo i 72 uger.

Resultatet af studiet viser, at forsøgsdeltagerne tabte sig mediant mellem 33 pct. og 36 pct. af deres fedtmasse afhængigt af aldersgruppe og indledningsvist BMI. Forsøgsdeltagerne tabte også mellem 10 og 11 pct. af deres fedtfrie kropsvægt.

Resultatet af studiet viser på den måde, at blot omkring en fjerdedel af vægttabet ved behandling med tirzepatide skyldes tab af fedtfri kropsvægt, mens resten skyldes tab af fedtvæv. Det giver en klar forbedring i kropskompositionen.

»Svær overvægt er en kronisk sygdom på samme måde som diabetes, forhøjet blodtryk og mange andre sygdomme, der er resultatet af svær overvægt. Det er ikke overraskende og bør forventes, at der er behov for kronisk behandling af personer med svær overvægt. Det er relevant at forstå effekten af vægttab på tabet af fedtvæv og fedtfri masse, specielt hos ældre. Denne nye analyse viser, at omkring tre fjerdedele af vægttabet skyldes tab af fedtmasse, hvilket var konsistent på tværs af forskellige aldersgrupper,« fortæller en af forskerne bag studiet, læge Louise Aronne fra Comprehensive Weight Control Center ved Weill Cornell Medicine i USA, i en pressemeddelelse fra ECO 2023.

Ekstrem kulde forbedrer vægttabsbehandling

Kryostimulering, hvor kroppen bliver udsat for ekstrem kulde i en kort periode, kan være et effektivt værktøj i kampen mod svær overvægt. Det er i hvert fald konklusionen i et tredje studie, der er blevet fremlagt på ECO 2023.

I studiet havde 29 forsøgsdeltagere med et BMI over 30 kg/m2 deltaget.

Vores resultater indikerer, at helkrops kryostimulering er fordelagtigt i behandlingen af svær overvægt Jacopo Fontana, forsker, Istituto Auxologico Piancavallo IRCCS

Forsøgsdeltagerne modtog et multifaktorielt program med henblik på vægttab, herunder personaliseret diæt, psykologisk hjælp og træningsvejledning i en periode på to uger.

Derudover blev forsøgsdeltagerne i løbet af de to uger randomiseret til 10 gange behandling i to minutter ad gangen med kryostimulering med minus 110 grader i et kryokammer eller kryostimulering med minus 55 grader i et kryokammer (kontrol).

Forskerne undersøgte efterfølgende, og der var forskel mellem grupperne i forhold til udfaldet af interventionen.

Resultatet af studiet viser, at kryostimulering gav større effekt af interventionen.

Faldet i både triglycerider, totalt kolesterol, HDL og LDL var højere i gruppen, der modtog kryostimulering ved minus 110 grader, sammenlignet med gruppen, der modtog krystimulering ved minus 55 grader.

Faldet i triglyceriderne var i minus 110 grader-gruppen 17 pct. sammenlignet med et fald på 8,7 pct. i minus 55 grader-gruppen. Tallene for totalt kolesterol var hhv. et fald på 20,2 pct. mod 9,4 pct. For HDL hed tallene 12,7 pct. mod 6,3 pct. og for LDL 24,7 pct. mod 10,5 pct.

Tilsvarende fandt forskerne også en større effekt på blodglukoseniveauerne (10,3 pct. fald mod 2,8 pct. fald) og livvidde (5,6 pct. fald mod 1,4 pct. fald). Det diastoliske blodtryk faldt også mere i minus 110 grader-gruppen (9,9 pct.) sammenlignet med minus 55 grader-gruppen (3,9 pct.)

Aktivitet i det parasympatiske nervesystem, som er relevant for at slappe kroppen af efter stress og kontrollere hjerterytme, blodtryk, fordøjelse og andre automatiske kropslige processer under hvile, steg i begge grupper, men stigningen var højere i gruppen, som blev behandlet med minus 110 grader.

»Aktiviteten i det parasympatiske nervesystem er i kliniske studier associeret med mental og fysisk veltilpashed og lavere risiko for mortalitet, specielt i forhold til kardiovaskulær sygdom. En stigning i det parasympatiske nervesystem, som vi har set i dette studie, har potentialet til at komme med helbredsfordele på både kort og lang sigt for vores forsøgsdeltagere,« fortæller en af forskerne bag studiet, læge Jacopo Fontana fra Istituto Auxologico Piancavallo IRCCS i Italien, i en pressemeddelelse.

»Vores resultater indikerer, at helkrops kryostimulering er fordelagtigt i behandlingen af svær overvægt. Forbedringerne i fedt i blodet og glukose er specielt slående, men der er behov for større studier over længere tid for at bekræfte disse indledende resultater,« siger han.