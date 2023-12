I jagten på nye behandlinger mod kræft har biotekselskabet Evaxion Biotech gjort en bemærkelsesværdig opdagelse. Virksomheden har identificeret muligheden for at udvikle kræftspecifikke vacciner rettet mod virusstumper, der findes på overfladen af kræftceller. Disse virussekvenser, som stammer fra forhistoriske infektioner, gør ikke noget væsen af sig i raske celler, men i kræftceller bliver sekvenserne udtrykt, og netop dette præferentielle udtryk gør dem særligt attraktive for kræftvacciner. Vi ser stor sandsynlighed for, at vi kan bruge disse virusproteiner som vaccinemål til...