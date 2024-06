Kirsten og Freddy Johansen Fondens lægevidenskabelige kliniske pris går i år til Inge Marie Svane. Klinisk professor Inge Marie Svane møder årligt flere hundrede kræftpatienter i ambulatoriet på Herlev Hospital, når de skal have immunterapi. En behandling, hvor kroppens eget immunforsvar udnyttes til at bekæmpe kræftceller. Det skriver Københavns Universitet (KU) på i en pressemeddelelse. KFJ-prisen hylder kliniske forskere inden for medicin, der har præget sit forskningsfelt på internationale niveau. »Det er selvfølgelig en meget stor ære, når man ved, at...