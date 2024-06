Årets prækliniske KFJ-prismodtager er udpeget. Prisen går til Jens Bukh, professor i virologi på Københavns Universitet, for sin banebrydende forskning inden for hepatitis C. Det skriver Københavns Universitet i en pressemeddelelse. Kirsten og Freddy Johansen-fondens lægevidenskabelige prækliniske pris hylder forskere, der over en årrække har gjort en særlig indsats indenfor sit felt og præget det på højeste internationale niveau. Det har Jens Bukh præsteret indenfor virologi med sin forskning i virusset Hepatitis C. Jens Bukhs forskning har blandt andet været...