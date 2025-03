I over 20 år har Jannet Svensson, der er børnelæge og forsker på Steno Diabetes Center Copenhagen, arbejdet på, hvordan børn, unge og deres familier med type 1-diabetes får de bedste muligheder for at leve et godt liv. Fra 1. marts tiltræder hun som professor i pædiatri på Københavns Universitet med fokus på diabetesteknologi til børn. Det skriver Steno Diabetes Center Copenhagen. Jannet Svensson har været foregangskvinde inden for forskningen i hudproblemer som følge af diabetesteknologi, der påvirker 25-30 pct....