På Københavns Universitet og Rigshospitalet skal Jens Folke Kiilgaard som ny professor i øjensygdomme bl.a. have fokus på at løse mysteriet om modermærkekræft i øjet. Vi kan kun forlænge folks liv, vi kan ikke helbrede, og det er det, jeg håber, at mit professorat kan være med til at ændre på Jens Folke Kiilgaard, nyudnævnt professor i øjensygdomme, KU og Rigshospitalet I en pressemeddelelse fra Rigshospitalet kalder de lige frem Jens Folke Kiilgaard for Sherlock Holmes, som er gået på...