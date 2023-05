Rune Petring Hasselager fra Sundhedsvidenskab på KU gik fredag aften på scenen for at modtage førstepræmien ved Ph.d. Cup 2023. Rune Petring Hasselager var med sin forskning i bedøvelse i skarp konkurrence med en forsker i slangebid, en forsker i exoplaneter, en forsker i Alzheimers og en forsker i børns hukommelse om årets Ph.d. Cup-trofæ. Hver især var de på scenen for at gøre hver deres forskning interessant og forståelig for en bredere kreds, hvilket er formålet med formidlingskonkurrencen Ph.d....