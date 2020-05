Immunterapi fordobler progressionsfri overlevelse hos patienter med endetarmskræft

Keytruda har i et fase 3-studie vist lovende resultater i forhold til at forlænge den progressionsfrie overlevelse for patienter med fremskreden endetarmskræft. Forskningsresultaterne bør lede til praksisændring, siger forsker.