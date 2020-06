Tucatinib viser lovende resultater til patienter med brystkræft og hjernemetastaser

Det eksperimentelle lægemiddel tucatinib har i et fase 3-forsøg vist signifikant effekt ved markant at forlænge overlevelsen og tiden til sygdomsprogression hos kvinder med brystkræft og hjernetumorer. Dansk overlæge vil have fingre i midlet, så snart det bliver godkendt.