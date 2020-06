Når Medicinrådet om kort tid skal tage stilling til, om patienter med BRAF-muteret kolorektalkræft i Danmark skal behandles med to eller tre gange målrettet terapi med antistoffer, bør de skele til et nyt studie, der viser, at to gange målrettet terapi virker lige så godt som tre gange målrettet terapi.

Patienter med kolorektal cancer og BRAF-mutation har lige så god gavn af at bytte kemoterapi ud med to gange målrettet terapi med antistoffer, som de har af at blive behandlet med tre gange målrettet terapi.

Det viser forskning, der offentliggjort på en virtuel præsentation fra ASCO 2020 (American Society of Clinical Oncology’s årlige kongres), som i år måtte rykke online på grund af coronapandemien.

Forskningsresultatet er ifølge klinisk lektor Laurids Poulsen fra Onkologisk afdeling ved Aalborg Universitetshospital meget spændende. Han har i forbindelse med ASCO fulgt med i den videopræsentation, som forskerne lavede omkring offentliggørelsen af deres resultater.

»Det er et meget interessant resultat, fordi Medicinrådet lige om lidt indkalder til en snak om, på hvilken måde målrettede behandlinger med antistoffer skal godkendes til patienter med BRAF-muteret kolorektalkræft i Danmark. De første data har været meget opløftende, fordi de viser, at målrettede behandlinger giver patienter en overlevelsesfordel, og nu kan vi så se, at der bare skal to gange målrettet behandling til at opnå denne fordel,« siger Laurids Poulsen.

Ingen forskel på to og tre terapier

I det nye studie (BEACON CDC) blev patienter med kolorektalkræft og BRAF-mutation randomiseret til at blive behandlet med encorafenib, binimetinib og cetuximab eller encorafenib og cetuximab. En tredje arm i studiet blev behandlet med cetuximab alene eller cetuximab og kemoterapi.

665 patienter, herunder patienter fra Odense Universitetshospital, deltog i studiet.

Studiets tidligere resultater havde allerede inden præsentationen vist, at behandling med to eller tre antistoffer signifikant forbedrede patienternes chancer for at overleve sygdommen. Patienterne oplevede en fordobling i medianoverlevelse.

I den nye gennemgang af data fandt forskerne, at to gange antistofterapi virkede lige så godt som tre gange antistofterapi.

Samtidig fandt de, at patienter oplevede samme fald i livskvalitet mellem de forskellige behandlinger, og at bivirkningsprofilerne var på niveau med hinanden.

Samlet set peger forskningsresultaterne på, at to eller tre gange antistofterapi virker lige godt på patienter med BRAF-positiv kolorektal cancer, og at både virkning, pris og fald i livskvalitet favoriserer behandling med to frem for tre antistofterapier.

»FDA har godkendt dobbelt antistofterapikombinationen til denne patientgruppe, og jeg forventer, at det europæiske lægemiddelagentur EMA også gør det snart. I Danmark bør Medicinrådet efter min vurdering tillade brug af dobbelt målrettet antistofterapi til disse patienter, og jeg regner med, at der kommer en godkendelse til efteråret,« siger Laurids Poulsen.

Læs abstract her.

Se video med præsentation af studiet her (kræver login til ASCO)